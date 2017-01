Ich möchte einfach einen volumigen, kraftvollen leckeren Bohnenkaffee. Nach möglichkeit mit wenig Säure. Ich will schon guten Filterkaffee kaufen und entsprechend in meiner graef mahlen. Wie gesagt, ein gestreckter espresso ist jetzt nicht so meins. vieleicht liegt es auch bei mir an relativ harten wasser. ein ausgewogener kräftiger filterkaffee ist schon was sehr leckeres. glaube auch, die 6-Tassen-variante ist ein sehr guter kompromiss für mich. eine frage noch, mein bekannter schwört auf seine Kalita mit den originalen sternförmigen Filtern. wäre das auch noch eine ernsthafte alternative zur chemex? DANKE VORAB

