Wenn du es kopieren kannst, dann kopiere mal Brühdruck 12,5 bar, sinkt bei mir dann nach ca. 15 Sekunden ab auf 12 bar. Außerdem soll während des ganzen Bezuges die Temperatur maximal um 1° fallen, das ist meine Quickmill.......Da auch das Sieb eine Rolle spielt, besonders die Form, müsstest du also ein Sieb mit 58mm verwenden, und die "typische" konische Quickmillform.Ausserdem sollte in der Mitte der Verteilerplatte nichts durchlaufen, hier befindet sich bei der Quickmill eine Schraube, die Benetzung des Puck`s mit Wasser beginnt also bei der Quick nicht in der Mitte.Ich glaub eine Maschine kann man nicht simulieren, und falls doch würde ich immer eine La Marzocco GS3 simulieren.Also los, lasst uns einen günstigen Dualboiler kaufen und eine GS3 simulieren!Ich habe schon sehr viele Bohnensorten probiert und kann nur bestätigen, dass manche (wenige) bei der Quick nicht funktionieren.Wobei ich der Meinung bin, dass hellere Röstungen generell schlechter funktionieren.Also, das es weniger von der Bohnensorte sondern mehr von der Röstung abhängt.....Hat jemand ähnliche Beobachtungen?