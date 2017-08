Thread gesucht - alte Bilder von Café Bars

Diskutiere Thread gesucht - alte Bilder von Café Bars im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Hallo Leute, ich meine mich an einen Thread zu erinnern, in dem alte Aufnahmen von Café Bars, v.A. aus den 50ern bis 70ern gesammelt wurden....