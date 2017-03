Nachdem es in den letzten Wochen etwas ruhiger um uns war, geht es jetzt weiter mit neuen Produkten:Den EPICO-Tamper gibt es jetzt auch in einer. Zudem ist die Base nun auch einzeln erhältlich.Im Laufe des Monats folgen noch, natürlich mit der originalenDiesind nun auch für Maschinen vonerhältlich, sowie in einerfür E61-kompatible Maschinen.Unsere Dampfdüsen sind in Kürze mit einem neuenausgestattet und passen somit an etliche Maschinentypen.TIDAKA IST MIT VOLLDAMPF ZURÜCK!