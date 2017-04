Wenn du die Suchfunktion bemühst, dann müsstest du einen nicht sehr alten Thread finden, in dem beschrieben wird, dass der neue Kunststoffkolben thermisch sehr viel günstiger zu sein scheint als der früher - sicher auch bei dir - verbaute Messingkolben.



Warum Kunststoff an dieser Stelle besser sein soll, hab ich noch nicht begriffen, muss mal drüber nachdenken.



Danke für die anderen Tips:



Die Idee ist noch recht wage:



Messtechnik



Ich will die Kolbenstange der Pavoni aufbohren (wahrscheinlich eher Erodieren) und ein Manometer (Festo Pneumatik bis 15bar) da aufbringen wo heute die Hutmutter ist. Für den Querbolzen muss ich mir noch was einfallen lassen. Sieht bestimmt witzig aus - ein zweites Manometer über dem Brühkopf! Vielleicht lass ich das gleich drauf....



Und durch die Bohrung könnte man ein Messlitze/Fühler legen und die Temperatur über ein manuelles Temperaturmessgerät messen - kann ich alles ausleihen.



Mann kann dann halt nur Druck und Temperatur im oberen Raum und nicht im Mahlgut messen. Ist für eine Entwicklung aus meiner Sicht aber besser, weil man den Einfluss des Kaffeemehls ausschliessen kann.



Stabilität:



Ich gehe davon aus, dass man den Wärmeeintrag vom Kessel senken muß oder wenn das noch nicht reicht, die Kühlleistung des Brühkopfes selbst steigern muss. Da würde sich ein Zwischenflansch mit Kühlrippen anbieten. Und mit einem Zwischenflansch könnte man über eine entsprechende Abstützung zumindest die Stabilität zwischen Brühopf und Kesser verbessern.



Aber eins nach dem anderen. Zuerst mal werde ich die Messung angehen, da ich Arbeit und Familie habe, erwartet bitte keine zeitlichen Wunder...



Grüße, Markus

