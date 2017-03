Umbaufred Macap M7A / Unic M700 auf Direktmahler

Wie oben angedeutet war ja die Totraumreduzierung mittels "Welle" wenig erfolgreich. Diesmal hab ich mich mit der Verengung zu einem vertikalen Kanal versucht und auch gleich eine kleine Rutsche eingearbeitet, das ging schon deutlich besser.Manchmal klumpte es noch, dann hab ich aber von Highfly indirekt den Tipp bekommen, den Kanal nicht direkt radial zu bauen, sondern etwas der "Schleuderrichtung" des Pulvers angepasst. Mit meinem Prototyp (mit Kaffeedosenblech ummantelte Holzklötze) funktioniert das jetzt wirklich prima - das Mahlgut wird absolut gleichmäßig und ohne Verstopfungen in einem "Strahl" aus dem Schlitz geschleudert und es bleibt kaum noch was im Totraum liegen, ich schätze so gut 2gr.Ich hab den Einsatz für den Kanal mal grob in Inventor gepinselt (Feinbemaßung steht noch aus):