Upgrade BZ10

Die Optik der BZ10 ist nicht so meins.

Ab und an zickt sie doch ein wenig rum, ein konstanter Bezug ist nicht immer gegeben, was natürlich an einer Vielzahl von Faktoren liegen kann.

Der Mahlgrad bspw. muss regelmäßig neu justiert werden, um eine gleichbleibende Qualität zu erhalten.

ROCKET ESPRESSO CELLINI EVO 2017, quasi die Last Edition. Ich mag so Last- oder Sonder-Editionen.



Kann mir bitte jemand das Upgrade schön reden, so dass ich guten Gewissens den Tausch vornehmen kann, vielleicht noch das eine oder andre Argument was für den Tausch sprechen könnte?



Hat jemand einen ähnlichen Tausch vorgenommen und hat Erfahrungen zum direkten Vergleich?



Vielen Dank.