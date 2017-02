Da ich den Eindruck habe, dass viele Mitglieder hier gerne in Urlaub fahren (sieht man an den Anfragen) mache ich hier mal einen Fred auf.Für Freunde des Allgäu empfehle ich mal das Hotel Hartung am Hopfensee:Da war ich bislang zweimal (im Sommer und im Winter) und habe mich sehr wohl gefühlt. Angeboten werden verschiedene Zimmerkategorien+Ferienwohnungen und Frühstück. Gute Restaurants gibt es in der Nachbarschaft und in Füssen genügend. Die Preise sind meines Erachtens auch ok. Eine pikobello saubere Sauna, Dampfbad usw. sind auch vorhanden. Ausflugsgelegenheiten gibt es genügend. Skilaufen ist auch kein Problem. Zum Breitenberg/Pfronten sind es 12 Kilometer. Das Tannheimer Tal ist auch um die Ecke.