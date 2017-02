Was zeigt die PID bei Dir an, die Temperatur von was?

Ist die Temperatur bereinigt/korrigiert (um z.B. 10 Grad, Offset-Wert oder wie das heisst)?



Lässt sich diese Wertbereinigung selbst ändern, oder nur die gewünschte Zieltemperatur?



Herr Systermann erwähnte mir gegen über einen Offset-Wert (wenn der Begriff stimmt) von 10 Grad für die VBM Junior PID.

Ist das nicht viel Termperatur-Differenz bei dieser intensiven Isolation? An anderer Stelle zu PID Einstellungen (einer anderen, nicht isolierten Maschine) hatte ich 7 Grad als Default gelesen.



Ich habe es so verstanden, das die Maschine dank der PID Steuerung die Temperatur konstant hält.

Habe ich da etwas falsch verstanden?

