Verbesserung der Espressoqualität von Miss Silvia auf z.b. bz10

Die Brewtus hatte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht auf dem Zettel. Vielen Dank für den Tipp! Auf den ersten Blick scheinen Preis und Leistung sehr gut zu sein. Ich bemühe mich mal die in einem Laden betrachten zu können.

Da sehe ich dann einen echten Zugewin. Wenn ich euch richtig verstanden habe bringt der pid bei der Maschine auch "wirklich" was durch den dualboiler Aufbau und ich kann den zweiten boiler für Dampf auch wegschalten wenn keine Capputrinker da sind (Stromverbrauch). Klingt gut! Eigentlich ein neues Thema, aber hat einer persönliche Erfahrungen damit gemacht?

Nachdem was ihr berichtet habt, ist die bz10 raus. Wenn ich upgrade, dann auch so, dass ich in 1-2jahren nicht den nächsten Schritt machen will. Entweder ein guter 2kreiser wie die Roket Mozza Evo R oder gleich einen Dualboiler am liebsten auch mit Rotapumpe. Das ist nur alles nicht so ganz günstig. Die Brewtus wäre auf den ersten Blick eine Alternative. Die Protec Pro 300 wurde mir auch schon vorgeschlagen, da komme ich aber auf das design nicht klar. Habt ihr noch mehr aus der Richtung als Vorschlag ?

