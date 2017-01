Versalab M3 grinder pimpage, Neuaufbau

Die Vorgeschichte:

Nach diversen Mühlen Upgrades, auf der Suche nach der „möglichst perfekten Mühle“ , habe ich vor einigen Wochen einen deal ausgehandelt mit einem Caffe´ Besitzer in Colorado . Gelesen hatte ich vorher schon wissbegierig alles was mit der M3 zu tun hat, jeden Bericht, jede Kritik, sämtliche Foren von UK bis Aussi Land.

Nate aus Colorado kennen gelernt, der gleich 2 Verkaufte, die erste schnappte mir einer aus Singapur weg. Die Andere im Angebot eine Komplette M3 mit Doppelwhopper J und auch Der Versalab Espresso Press, der in dieser Version hydraulisch / pneumatisch funktioniert.

Habe probiert nur die Mühle in den deal einzubeziehen und nicht den Press, dann wird das Gesamtpaket nochmal 3-4Kg leichter, weniger Zoll und weniger $$$ an Nate aber entweder alles oder nichts meinte er und sagte mir klipp und klar, dieses ist das Gesamtpaket , kostet neu $3200 + Steuer, mir graute natürlich vom Zoll und den Transportkosten, von Transportschäden mal ganz abgesehen Colorado-Aachen beinhaltet schon einige Stationen und grad so ein Teil macht da einen Stresstest nach dem anderen mit.

Preis ausgehandelt und zugeschlagen, seine Worte :“ it works really fine, Fotos gecheckt, Eindruck ok, Die M3 war laut seiner Aussage 8 Monate in Betrieb, dass er sie in seinem Laden neben seiner 3 Gruppigen La Marzocco (Modell keine Ahnung, ihr erkennt es bestimmt) laufen hatte war mir schon klar, die Abnutzungsspuren auf der Unterplatte, auf der bei jeder Benutzung der Siebträgerauslauf über den Pulverbeschichteten Standfuss schabt, spricht Bände… aber zu spät, der „thats my gadget Gedanke“ hatte seinen Zenith schon erreicht, in der Hinter Kammer allerdings immer das Wissen, „you never walk alone“ habe natürlich mit einem guten Freund jedes Detail besprochen und wusste somit, dass egal was passiert, wir bekommen alles geregelt, ein defekter Motor wäre schon ärgerlich, da es kaum Infos zu der Mühle gibt (verwertbare in technischen Details), aber es gibt ja schließlich Paypal, ein bisschen Optimismus und last but not least die Gier . Nate machte mir einen wirklich seriösen Eindruck.

Als Transportvariante gab es UPS, FedEx und USPS /Ami Post, eine Spedition wie Ralf mir angeraten hatte, gab es für Privatleute leider nicht. UPS und Fedex haben 500$ aufgerufen und das Teil ist ausreichend versichert, verlockend war die USPS Variante, die $150 kostete, der Warenwert ist jedoch nur bis $500 versichert. Da ich eh keine Zeit und Stimmung auf Anwälte und endloser Korrespondenz habe die am Ende eh nichts bringen (imo) außer den besagten Ärger und Mehrkosten, hab ich den billigen Transportweg genommen, die Transportkosten kommen übrigens noch auf den Zoll oben drauf, das war auch ein extra Pluspunkt für USPS.

2 Wochen später, Post vom Zoll. Um die Geschichte jetzt etwas abzukürzen, ich habe Glück gehabt mit dem bezahlten Betrag und die Steuer hielt sich in Grenzen.

Das Ding war wirklich schwer, insg. Über 30kg und unhandlich. Mit dem besagten Freund Markus Zusammengebaut, angeschlossen…. Und … hörten und sahen die Welle vor sich hin eiern, sie lief nicht gerade bzw. nicht zentriert im Mahlkegel. Der „moving wiper“ berührte oder besser gesagt, knallte jede Drehung gegen den unteren Mahlkegel

Ja dumm haben wir aus der Wäsche geschaut, wobei wir schnell zu dem Schluss kamen, dass wir ohne Zoll Werkzeug (Torx u. Innensechskant) kaum eine Schraube gelöst bekommen.

Die Prognose war: Welle krumm, oder Lagerschaden.

Nate kontaktiert, der jedes Jahr 2 neue Versalab kauft. Er war ratlos, hat mir versichert, dass sich bestimmt nur etwas verschoben hat und er nichts davon wusste. Rein zufällig war in dem Paket auch ein ersatz Wiper vorhanden, das machte es mir noch schwieriger ihm zu glauben. Ich habe ihn 2-3 mal gebeten, es wirklich mit Sorgfalt zu verpacken. Später stellte sich heraus, dass er es von UPS verpacken lassen hat für $20, letztendlich war die Mühle in etwas Plastik eingewickelt und in einen Karton gelegt, mit den vielen anderen Teilen zwischen die Styropor Flocken… einfach lächerlich.

Habe ihm den passenden Kommentar dazu gesagt und ihn gefragt, wie blöd muss man sein, so ein Teil zu verpacken, als ob es ein paar Schuhe sind, nur weil er die Kohle schon in der Tasche hatte, nach dem Motto, hinter mir die Sintflut

Er hat mir dann als guter Kunde den Kontakt zur“ legendären“ Laura und John Bicht dem Entwickler der Versalab hergestellt.

Da ich erst das Zollwerkzeug bestellt hatte bei Amazon, alle Größen für ca. 9€ aber noch auf die Lieferung warten musste, blieb mir keine andere Wahl als mit John Vorliebe zu nehmen, nach einigen Gesprächen, meinte er dass es sich um einen Transportschaden handeln müsse und dass die Versicherung eh für nichts aufkommt, wenn der Karton nicht massiv beschädigt bla bla bla….

Mit Laura zu sprechen… naja, da will ich nicht näher drauf eingehen, die Preise für jedes Schräubchen kennt sie allerdings auswendig.