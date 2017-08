[Verkaufe] Vollautomat Trevi Spidem Chiara in weiß

Diskutiere Vollautomat Trevi Spidem Chiara in weiß im Private Angebote Maschinen und Mühlen Forum im Bereich Ankauf, Verkauf, Tausch; Da ich ihn nicht mehr benutze, gebe ich die Trevi Spidem her. Nach Möglichkeit nur Abholung (in 69190 Walldorf) und ich werfe mal 60 € in den...