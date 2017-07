Was braucht der ambitionierte Heimanwender wirklich?

Du kommst morgens in die Küche und freust Dich jedes mal beim Anblick der Bella Machina – und des Maschinenparks auf dem Küchenaltar, ergo muss der Caffè einfach besser werden, als mit einer Understatement oder vermeintlichen 'Underdog-Maschine' mit 2CV-Anmutung…



Nun – ich habe mich dazu bereits mehrfach geäußert – auch das bewusste 'Downgrade' beim Caffè kann durchaus zu einem bewussteren Bewertung auch der begleitenden Randaspekte führen und das Geschmackserlebnis beeinflussen… Dazu sollte jemand aber vorab Geräte unterschiedlicher Güte intensiv kennengelernt haben. Denn wenn jemand einen persönlichen Status erreicht hat, in dem er anderen oder auch sich selbst nichts mehr beweisen muss, sondern die Dinge eher aus einer Position des Wisssens und der ‚Gelassenheit‘ heraus betrachtet, dann kann der eine oder andere auch seine Bedürfnisse und die Sicht auf die Welt etwas besser fokussieren und unbeeinflusster entscheiden, wie die Prioritäten zu setzen sind.

.

Sind es die äußeren oder eher die inneren, wahrhaftigen Werte?Ich finde gar nicht mal, dass ein vermeintliches ‚Downgrade‘ ein Zeichen dafür ist, dass die Ansprüche abnehmen. Ich verstehe das eher als eine Art ‚Fokussierung‘, ‚Feintuning‘ und Konzentration auf das Wesentliche, sowie das bewusste Abkoppeln vom Mainstream. Als nicht zu vernachlässigenden Aspekt sehe ich auch Gedanken über den Umgang mit materiellen Ressourcen, Energieverbrauch und eben das ‘sich nicht blenden lassen’ von vermeintlich kraftvoller Optik als eine Art von innerem Status-Symbol. Wem die Brötchen besser schmecken, wenn sie mit einem Porsche geholt werden statt mit dem Fahrrad, dann mag das so sein… Und ja, mit ‘höheren’ Maschinenklassen geht so manches etwas leichter und mitunter sogar ‘perfekter’. Aber muss ich wirklich z.B. 1,5 oder mehr Liter Wasser in einem 25 Kilogramm schweren Korpus für längere Zeit heiß halten, wenn ich 0,25 cl für einen oder 0,5 cl für zwei Espressi haben will?Der Gedanke hat zwar einen gewissen Reiz, technisch das zu machen was auch technisch möglich ist, ich will das auch gar nicht grundsätzlich aufhalten. Aber letztlich sind ja alle Maschinen nichts anderes als eine Art von ‘Wasserkocher’ mit einer Pumpfunktion, und je nach Modell spielt die Hand des Bedieners eine mehr oder weniger prägende Rolle, letztlich auch das Erfolgsgefühl des gelungenen (mitunter auch des misslungenen, aber lehrreichen) Selbermachens. Und bei eventuellem 'Downgrade’ oder Fokussierung kann, aber muss man eben auch diese ‘Hand’ ein wenig bewusster führen. Aber was ist so schlecht daran. Vor allem wenn man von einer etwas ‘höheren’ Maschinenkategorie kommt, lässt sich ja recht gut abschätzen was man als Bediener ‘mehr’ tun muss oder ob die Qualität des Ergebnisses in der Tasse wirklich soo viel anders ist. Aber man sollte in der Tat bereits verschiedene Leistungsklassen selbst und über längere Zeit ausprobiert haben um das schlüssig beurteilen zu können.Ich möchte keinesfalls den Spaß an Design, technischer Perfektion oder verarbeitungstechnischen Finessen in Frage stellen, aber dieser Gedanke von Albert Einstein gefällt mir sehr, denn er bringt den Fokus auf das eigentliche, nämlich das 'menschliche Maß' zum Ausdruck – er sagte einst:Dies mal so als etwas philosophisch betrachteten Seiteneinwurf…Gruß, Sebastiano