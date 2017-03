Das ganze hier bezieht sich ja jetzt auf gewerbsmäßige Kaffeerösterei und Verkauf.

Unabhängig davon klang in einem der ersten posts das zollamt schon beim Kauf von Rohkaffee an. War das nur angemerkt worden, weil gewerbsmäßiges anschließendes handeln vermutet wurde oder muss man auch als Privatmann nur mit Eigenverbrauch den Kauf von "rohen" Kaffeebohnen anmelden?



Und wie ist das mit den anderen Ämtern - muss man sich auch beim Veterinäramt und co melden, wenn man nur für sich selbst zum Eigenverbrauch etwas röstet?

