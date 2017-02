Was mache ich falsch???

Du musst schonmal so einige Umdrehungen an dem Dingen kurbeln.

Bis sich da was für kleine Veränderungen tut, kann es schon 2-3 Umdrehungen am Einstellknopf brauchen.

Für große Änderungen dann auch entsprechend mehr Umdrehungen, versuch es mal in 5er Schritten, wenn es besser wird, dann weniger pro Versuch.



Die BB005 ist sehr fein übersetzt, Du siehst ja, wie wenig sich das Gehäuse samt Hopper dreht, wenn Du feiner stellst.

Das sollte schon merklich sein (ein paar °)

