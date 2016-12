Da ich in 3-4 Monaten endlich in meine neuen Räume umziehe, gibts gleich den "neuen" Blick. Ich schaue aus einer alten Mälzerei von 1874 durch 90cm-Mauern direkt auf die früheren Stallungen, die später einmal unsere Orangerie sein werden...Mittlerweile ist es hier auch herrlich grün, so dass es noch mehr Spaß machen wird, mit dem Morgencappu auf dem Balkon oder im Fenster zu sitzen...Ach wenn es doch schon alles fertig wäre...Koffeinhaltige GrüßeDanielp