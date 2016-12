Welche Siebe die richtigen?

Welches Sieb ist mit den 18g gemeint und welches mit 9,5g? Ich hatte damals aus der Competition-Serie das 12-18g, 7-9g . In diesem Zusammenhang ist es auch komisch, wenn gelegentlich empfohlen wird, die Mehlmenge zu nehmen, mit welcher das Sieb bezeichnet wird.Das "The Single" hatte ich nicht probiert, das haben viele andere ernüchternd getestet, z.B. hier: https://www.kaffee-netz.de/threads/produkttester-gesucht-feimechanische-bombierte-siebe.83411/ Wenn es schon so beworben wird, dass es perfekt zu allen 2er-Sieben passt, stinkt das doch.Wenn du gewissen Änderungen bei der Menge, Preinfusionsdauer, Bezugszeit und -menge in Kauf nimmst, passtSiebpaar bei einem fixen Mahlgrad zusammen, der Mahlgrad ist halt nur eine von vielen Variablen und ich wüsste nicht, weshalb man gerade die beim Wechsel zwischen 1er- und 2er-Sieb konstant halten soll, obwohl das 1er-Sieb zu einer anderen Extraktion führt. Wie oben schon geschrieben, selbst wenn du ein Siebpaar findest, das bei selbem Mahlgrad passt, gilt dies nur für genau die eine Maschine und den einen Mahlgrad. Und den musst du auch bei anderem Alter der Bohnen oder anderer Luftfeuchtigkeit nachjustieren.Kauf dir ruhig ein paar Siebe, die kosten nicht die Welt, aber erwarte nicht "perfekt aufeinander abgestimmte" Siebe für unterschiedliche Mehlmengen - ob es sich lohnt, kommt darauf an, was du darunter verstehst.