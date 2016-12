Zitat von Grab her by the pussy: ↑

Nickname: Befinde mich noch immer in einer Schockstarre (Bin zu einer Salzstange erstarrt) wegen der US-Wahl. Nur noch eine Zombie-Apokalypse wäre fataler gewesen :-( Meine Meinung: Wenn ein US-Präsidentschaftskanidat so 'nen.Spruch loslassen kann UND DANN AUCH NOCH GEWÄHLT WIRD, ja dann kann ich hier auch so ein Pseudonym wählen. Immerhin befinden wir uns jetzt ja im postfaktischen Zeitalter (Jeder kann tun, lassen und sagen, was er will ohne jegliche Konsequenzen fürchten zu müssen)

