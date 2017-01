Ist zwar schon etwas länger her, aber trotzdem wahr.



In der Mittagspause ging ich zum nächstgelegenen Bankomat beim Eingang einer Bankfiliale. Im Ausgabeschlitz steckten noch öS 400,- (es war knapp vor der Umstellung auf €), die offensichtlich wer vergessen hatte. Ich nahm das Geld und übergab es dem etwas erstaunten Filialleiter.



Danach steckte ich meine Karte in den Bankomat, um Geld abzuheben. Nach erfolgreicher Transaktion steckte ich meine Bankomatkarte ein und vergaß, das abgehobene Geld einzustecken.



Als ich auf dem Rückweg ins Büro noch etwas kaufen wollte, bemerkte ich, dass ich kein Geld in der Börse hatte. Ohne große Hoffnung ging ich zurück in die Bank, und tatsächlich hatte der nächste Bankomatkunde nach mir das gefundene Geld ebenfalls abgegeben!!!

