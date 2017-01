… Bei Illy werden Kaffeebohnen zur Aromasteigerung nach dem Rösten für 15 Tage in einem angeblich patentierten Verfahren unter Druck gehalten und auch mit Überdruck in Dosen abgefüllt. Das soll bewirken, dass sich die Öle, die während der Röstung aus den Zellen frei geworden sind, anstatt an die Oberfläche zu gelangen, sich schützend um die inneren Zellwände der Bohne ‘legen’ und eine 'festere' Verbindung mit den flüchtigen Aromastoffen eingehen, als dies ohne Überdruck der Fall wäre. Beim Öffnen der Packung und dem Ausströmen des ‘Kaffeegases’ bewahren die Öle durch diese Schutzfunktion das flüchtige Aroma stärker, als es ohne diese Druck-Behandlung der Fall wäre …