Ciao allerseits ,als Manchmal-Meenzer bin ich auch an einer guten Adresse interessiert.Noch ein Nachtrag zur Rösterei Geiling, Steingasse 4:Haben wie bereits erwähnt eine 2gr. Cimbali. Bedienung scheint angelernt zu sein, vertut sich mit Füllmenge und Tampern, aber: Kaffee ist so schlecht nicht.Zwar kaum Crema (jedenfalls nicht standfest), aber Farbe stimmt. Espressotassen zu kalt und damit auch das Ergebnis.ABER: Geschmack ist gut, nicht sauer, nicht bitter, schokoladig.Bieten auch spezielle Sorten (zu gesalzenen Preisen 3,30€) an: Jamaica Blue Mountain und Hawaii Cona. Der Versuch lohnt sich, denke ich...Ach ja: geben kein Glas Wasser mit (was sich angesichts der Qualität des Mainzer Wassers vielleicht verschmerzen lässt), aber Mandelplätzchen.SalutiGianni