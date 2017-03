Ja, den link hab ich mir auch schon gespeichert. Danke.

Nochmal Aquastop: Es sichert natürlich nicht die Hausinstallation komplett ab. Ich schraube das Ding unter der Spüle fest, an einen Zugang der idR vorhanden ist. Da passiert eher selten was. Und alles was hinter dem Aquastop kommt, in dem Fall Schlauch, Filtereinheit, Übergangsstücke, Anschluss, Xenia bekommt nur Wasser wenn der AS aktiv geöffnet wird. Dh wenn da irgendwo was undicht wird dann passiert nichts, weil direkt am Wasseranschluss zu ist. Jetzt klar?

