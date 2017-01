Ich hab das jetzt einmal über den Browser probiert. Da gibt es ja zwei Möglichkeiten zu zitieren.

1. Zitieren Button rechts unten in einem Beitrag

2. nur einen Teil eines Beitrags markieren und dort dann auf zitieren drücken.

In beiden Fällen fügt er eine Zeile mit Quote in das Antwortfeld.

Will ich das nicht muss ich es einfach wieder aus dem Antworttext löschen. so wie anderen Text auch.

