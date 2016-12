Zitat von old harry:

die manta-bar an der bahnhofstrasse 42 in zürich liefert aus einer dreigruppigen cimbali recht guten espresso. zumindest die zwei, die wir gekostet haben, waren in ordnung - abgesehen davon, dass die tassen zu voll waren. werde das nächste mal also einen ristretto versuchen, vielleicht kommt der dem espresso ja näher?!

