Zum Download: Mahlgradskala für Eureka MCI

Ich habe mal eine Skala für eine genauere Mahlgradeinstellung an der Eureka MCI gemacht. Man kann sie einfach als Etikett ausdrucken und auf dem unteren, dünneren Teil des Drehknopfs befestigen. Dazu nimmt man den Knopf ab, indem man ihn einfach so weit Richtung grob dreht, bis das Ende des Gewindes erreicht ist. Ausgedruckt passt sie genau einmal rum und die Zahlen stimmen mit denen auf der oberen Skala überein. Mit einer Markierung auf dem Gehäuse, bei mir ein kleiner weisser Lackpunkt, kann man dann sehr genau und reproduzierbar den Mahlgrad einstellen.Das ganze sieht dann so aus:Hier zu haben als pdf-Datei oder als Photoshop psd zum Selberausdrucken. Ich habe einfach einen Hermes-Adressaufkleber in den Drucker gelegt und darauf gedruckt. Ist zwar mattes Papier, hält aber bei mir schon problemlos mehrere Monate. (Wenn allerdings jemand die Möglichkeit hat, die Datei als echten Kunstoffaufkleber auszudrucken, wäre ich sehr dankbar, wenn er für mich ein Exemplar mitausdrucken könnte. ;-))Gruss,MickPS: