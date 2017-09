und

Einsatz MV I: Absperrung Kaltwasserzulauf bei Festwasseranschluss. Bei Abwesenheit wird der Stecker gezogen, das Ventil schließt, die Wasserzufuhr ist gestoppt.Einsatz MV II an Leckagewarngerät mit Feuchtigkeitssensor wie folgt:Bei Feuchtigkeit gibt der Fühler des Leckagewarngerätes a) akustischen Alarmb) schließt das Magnetventil die Kaltwasserzufuhr. Das heißt die Küche wird auch in Abwesenheit zuverlässig nicht geflutet.Bei Einsatz von zwei Magnetventilen und eines Leckagewarngerätes werden folgende Szenarien abgesichert:a) MV I in Kaltwasserzufluss: löst aus, dh schließt wenn stromlos gestellt wird.Absicherung bei Abwesenheit.b) MV II in Verbindung mit Leckagewarngerät mit Feuchtigkeitssensor:Akustischer Alarm und zugleich automatische Absperrung des Kaltwasserzuflusses bei festgestelltem Wasseraustritt.Kein Versand nach SchwedenDas passende Leckagewarngerät und der Brita Wasserfilter Purity Quell ST 450 zur Entkarbonisierung des Wassers werden separat angeboten.Hier noch der übliche Haftungs- und Gewährleistungsauschluss bei Kauf von privat: Als privater Verkäufer weise ich auf folgendes hin: Ich persönlich gebe weder Garantie-, noch Gewährleistungszusagen ab. Gewährleistung, Rückgabe oder Rücktritt sind ausgeschlossen.Gruß Determann