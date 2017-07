Anleitung zum Glücklichsein: Pavoni Professional Handhebel

Zitat von nobbi-4711:

Also wenns nach 5 sec tropft, ist es m.E. zu grob. Die besten Espressi hatte ich aus der Pavoni, wenn überhaupt nix tropfen wollte ohne Hebelunterstützung. Dann allerdings mußte man den Hebel so fest runterdrücken, dass unbedingtes Gegenhalten am Siebträger erforderlich war, sonst hätte sich der Boiler merklich verwunden; auch der O-Ring, der die Brühgruppe gegen den Boiler abdichtet, macht die Prozedur ohne Gegenhalten nicht lange mit.



Greetings \\//



Marcus

