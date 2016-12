In der Nacht von So. auf Mo. habe ich zum ersten Mal Pulled Pork gemacht. Als Fleisch hatte ich 2,4 kg Schweinenacken vom örtlichen Erzeuger (mit Hofschlachtung!), 24 Std. mit Senf und Magic Dust balsamiert.



Leider hat mich das neue, in den USA erstandene Funkthermometer um 3:51 Uhr geweckt, weil die Grilltemperatur zu weit abgesunken war.

Aber nachdem ich den Lüfter im Kesselboden etwas mehr geöffnet hatte, gings wieder nach oben. Nach 13 Stunden war der Braten auf 91° Kerntemperatur, da habe ich ihn in Jehova gepackt und noch für drei Stunden mit heißem Wasser in eine Kühlbox gelegt.



Dazu gabs selbstgebackene Hamburger-Buns 'nach Okraschote' (aus dem GSV), Coleslaw und zwei verschiedene BBQ-Saucen - sehr lecker!



Hab ein paar Bilder gemacht, die reiche ich später nach.



Grill: Weber Performer

Kohle: Profagus Grillis - als Minion-Ring

Smoke: Weber Hickory-Chips

Thermometer: Maverick ET-732



Gruß,

Michael

