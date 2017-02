CB1-Mühlentrichter Modifikation

Beides zu verbinden ist nicht schwierig. Dafür braucht man keinen Master of Arts.

Ich hatte zu Beginn meiner Überlegungen einen Entwurf als Kombi aus 3d Druck und Alu ausgearbeitet. ABER das Problem für mich als Privatperson ist, dass Frästeile richtig Schotter kosten. Ein 3d Druck ist relativ günstig in der Herstellung. Die Phase des testen, messen, korrigieren etc pp. ist also mit keinem großen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb habe ich mich für diese Lösung entschieden. Nicht so schön wie poliertes Aluminium aber dafür funktioniert es zuverlässig.

