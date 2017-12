Dalla Corte Mini entkalken, Dichtungen, Gehäuse schützen

Die Heizung ist nicht original, deshalb ist die DC Dichtung (die konische) etwas groß. Nimm die, die passt, und wickel noch ordentlich Teflonband ums Gewinde. Einmal richtig heiss werden lassen, dann nochmal nachziehen. Wenn das Manometer nix tut, ist meist doch was verstopft, schau mal im Manometer selbst nach. Das Entlüftungsventil könnte evtl mal getauscht werden, aber in bissl nebelts da oben immer beim Zugehen.



Marcus

