Decent Espresso Maschinenbesprechung

"Wir werden oft gefragt „wann plant Ihr, diese Maschine herauszubringen“ und „ich dachte, diese Maschine sei fertig? Wieso tüftelt Ihr immer noch daran herum?".Das sind sehr plausible Fragen, und in den folgenden Zeilen lege ich deswegen dar, was es zu diesem Thema zu sagen gibt.- -DIE VERKAUFSTOUR:Im November hatten wir eine funktionierende Beta-Maschine. Diese hatte zwar noch nicht alle Funktionalitäten, aber sie machte bereits guten Espresso. Ich ging auf eine zweimonatige Verkaufstour und weckte damit ein größeres Interesse, als ich erwartet hatte – ganz besonders für die hochwertigen Funktionalitäten der DE1+. Die Leute wollten direkt dort Bestellungen aufgeben und uns bezahlen, um sich so in die Warteschlange für eine der ersten Maschinen einzureihen. Ich dachte, dass es nur noch wenige Monate dauern würde, bis ich das, was ich da vorführte, tatsächlich an die Öffentlichkeit heraus bringen könnte.Während der Tour fielen die 3 Beta-Maschinen mehrmals auf Grund von Transportschäden aus. Nach meiner Rückkehr in unseren Hauptsitz im Januar entschied ich mich deswegen, meinen Maschinenbauingenieur wegen dieser Probleme und wegen eines mangelnden Fortschritts während meiner Abwesenheit zu entlassen. Ich stellte einen neuen Ingenieur ein, um das gesamte Innenleben der Maschine umzugestalten. Als wir alle Innenteile Teil für Teil überprüften, fanden wir eine Menge von Dingen, die „ok“ waren aber trotzdem verbessert werden könnten. Und anstatt damit bis zu einer künftigen Version der Maschine zu warten, entschied ich mich, diese Verbesserungen jetzt bereits zu implementieren.Diese Verbesserungen bedeuteten:- eine leichtere Reparatur (mit mehr Platz im Inneren, leichterer Ausbaubarkeit der Teile)- eine längere Lebensdauer der Maschine (mit verbesserter Kühlung, viel weniger Wasserdichtungen, einer längeren Lebensdauer der Bauteile)- ein geringerer Energieverbrauch, schnellere Inbetriebnahme- besserer Espresso (mehr Temperaturstabilität, bessere Pumpen)Da es Bugs und ich sind, die dieses Unternehmen und die Forschung & Entwicklung finanzieren, fühlte ich, dass das unsere Entscheidung ist: mehr Zeit und Geld zu investieren, um die DE1-Maschinen auch für die ersten Kunden besser zu machen.- -EINIGE DER GEFUNDENEN PROBLEME, DIE MÖGLICHERWEISE KÜNFTIG AUFGETRETEN WÄRENIm Februar stellte ich Jeremy und Matt von Blossom Coffee ein. Das sind zwei Gründer eines Unternehmens, die vor fünf Jahren etwas Ähnliches tun wollten, wie wir und damit aber Probleme hatten. Beide sind ernsthafte Ingenieure und Unternehmer mit unmittelbarer Erfahrung in unserem Gebiet, und:a) ihre ausführliche Überprüfung unserer Gerätetechnik deckte neue Probleme mit unserem derzeitigen Design auf, welche sich vor allem auf die Lebensdauer der Maschine auswirken würdenb) sie hatten viele Vorschläge zur Verbesserung der Leistung, von welchen wir dachten, dass eine Umsetzung lohnenswert ist. Ich würde mich schlecht fühlen, wenn unsere ersten Kunden diese in ihrer Maschine nicht hätten.Das große Bauteil, das ich nicht verändern wollte, war die beheizte Brühgruppe, da sie ja funktionierte. Aber Jeremys Argumente zu Gunsten der Langlebigkeit & einer schnelleren Temperaturkontrolle überzeugten mich. Deswegen entschied ich mich vor zwei Wochen, die bittere Pille zu schlucken und diese Vorschläge umzusetzen.- -DESIGN-FREEZE ENDE APRIL, START DER PRODUKTION IM JUNIBereits wie schon im November, machen wir guten Espresso. Und wir verkürzen die Liste der technischen Entscheidungen.Unser Endtermin für Änderungen am Gerät ist Ende April. Das CAD-Modell wird dann von unserem „kreativen“ Maschinenbauingenieur an unsere beiden „Produktions-Ingenieure“ gehen, welche die Zeichnungen für jeden Produktionspartner präzisieren werden, so dass jedes Bauteil hergestellt wird. Wir werden dann im Mai anfangen, die endgültigen Teile zu bestellen. Die Herstellung dieser „Early-Access“ Maschinen beginnt dann im Juni, und das ist auch, wann wir den Antrag auf UL-Zertifizierung stellen werden.Und die Diskussion unserer täglichen Fortschritte wird es natürlich weiterhin auf diesem Forum und auf HomeBarista geben:- John Buckman, Mitgründer.