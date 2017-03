Ich habe eine Abo für die Online-Ausgabe der Süddeutschen Zeitung. Hat den unschlagbaren Vorteil, dass sie günstiger ist als die Printausgabe und dass ich auf dem Weg in die Arbeit meinen ÖPNV-Sitznachbarn nicht permanent die Ellenbogen in die Seite ramme.Nachteil ist die mäßig stabile App, die ständig abstürzt und zwar permanent verbessert, aber dafür auch ständig im Handling geändert wird. Nichts für Gewohnheitstiere. Aber an der inhaltlichen Qualität gibts an der SZ nix zu meckern, auch wenn manche Redakteure etwas zu Einseitigkeit in der Berichterstattung neigen.Das wöchentliche Magazin ist jedenfalls immer lesenswert.(für ein Nordlicht dürfte die Zeitung aber vermutlich nur bedingt interessant sein