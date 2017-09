ECM Siebträgergriff am Rocket Siebträger?

Diskutiere ECM Siebträgergriff am Rocket Siebträger? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, weiß jemand, ob die schönen schweren Griffe der ECM Siebträger (sog. ECM Profi Siebträger) an die Rocket Siebträger plug and Play...