Verkaufe vier Edelstahlfüße für die LM GS3. Einfachste Montage, die vorhandenen Füße werden abgeschraubt, die Edelstahlfüße angeschraubt.Für mich passten die vorhandenen Füße nicht zur ansonsten durchaus wertigen Erscheinung der GS3, zudem waren sie zur Abführung des Abwassers zu niedrig. Preiswertere Aluminiumfüße kamen bereits rein haptisch für mich nicht in Betracht.Der im Fuß eingesetzte Spezialeinsatz kommt aus dem High-End-Bereich und wird dort als rutschfester, vibrations- und resonanzhemmender Werkstoff bei Endstufen eingesetzt.Hier bewirken die Einsätze, dass die GS3 absolut rutschfest steht.Maße s. pdf.Die Füße habenAuswirkung auf das Ergebnis in der Tasse.Klangliche Veränderungen sind weder bei der GS3 noch, soweit vorhanden, bei irgendwelchen elektronischen Komponenten zu befürchten.Abgabe zum Selbstkostenpreis in Höhe von EUR 75,00 inklusive versichertem Versand innerhalb von Deutschland. Versand nach Schweden wird nicht angeboten.Hier noch der übliche Haftungs- und Gewährleistungsauschluss bei Kauf von privat: Als privater Verkäufer weise ich auf folgendes hin: Ich persönlich gebe weder Garantie-, noch Gewährleistungszusagen ab. Gewährleistung, Rückgabe oder Rücktritt sind ausgeschlossen.Gruß Determann