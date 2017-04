The Rolling Stone

Bevor ich was kaufe muss erst recherchiert werden. Bei der Menge die wir im Durchschnitt trinken was pro Kopf nicht viel ist, wäre es nicht gerade schön wenn das Gerät in den ersten 5 Jahren defekte aufweisen würde. Es kann doch nicht sein das man bspw. für 1000€ was kauft und darf dann nach sagen wir 3 Jahren 300,-€ für die erste Reparatur ausgeben. Nach weiteren 2 oder 3 Jahren nochmal der Betrag und bevor 10 Jahre rum sind, ist das Gerät dann eventuell schon hinüber. Man kauft sich ja auch kein Auto für 10.000,-€ nur um es nach 8 Jahren auf den Schrott zu befördern. Das ist sinnfrei und nicht Sinn der Sache und für entsprechende Anschaffungskosten, sollte eine Haltbarkeit doch gewährleistet sein oder sehe ich das falsch?

Bin jetzt auch nicht so auf die Jura fixiert und wirklich alle Optionen werde ich wahrscheinlich auch nicht brauchen aber wie gesagt habe ich bei den Suchmaschinen 3-4 für mich wichtige Dinge angeklickt was anscheinend dann hauptsächlich in diesem Gerät zusammengekommen ist. Das noch mehr Funktionen dabei sind, ist halt dann zusätzlich so. Ich muss eventuell onehin nochmal schauen was mir wirklich wichtig ist und welche Geräte da in Frage kommen.

Vielleicht reicht es auch wirklich sich ein günstigeres Gerät für 300,-€ oder so kaufen und zu schauen wie lange sowas hält, womit man nach einiger Zeit konfrontiert wird. Klassisch gemachten Kaffee habe ich getrunken und sehr viele Jahre normalen Filterkaffee, Pads nie und Espresso trinke ich gar nicht.