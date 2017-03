Hej Tommi,ich selbst kaufe meinen Espresso immer bei Amaro in der Glockengießerstraße ( klick). Der dort angebotene „Espresso Italiano“ ist – meiner bescheidenen Meinung nach – der beste Espresso, den man auf der Altstadtinsel bekommen kann.Als „interessant“ würde ich den Espresso der Kaffeerösterei Lübeck in der Hüxstraße bezeichnen. Der wird dort wohl auch direkt geröstet, schmeckt mir persönlich aber auf Dauer nicht so gut, wie der von Amaro.Eine weitere Alternative ist Contigo in der Königstraße. Dort wird wohl auch frisch geröstet, mit dem Espresso habe ich aber keine guten Erfahrungen gemacht. Das war für mich eher ein „Schatz, guck mal: Ich habe echten Espresso gekauft!!11“.Viel Spaß beim Durchprobieren wünscht DirChristoph