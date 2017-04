@cebora: ja - habe bereits darüber gelesen - sowohl was die Giftigkeit von Quecksilber angeht als auch das "Schauspiel" (Funken) beim Öffnen / Schließen der Kontakte.



In meiner CARIMALI klackt der SIRAI auch lauf vernehmlich - hab mich dran gewöhnt.

Heute wollte er schon wieder nicht klacken: die Kontakte sind wohl bereits stark abgebrannt.

Kann man die ersetzen? (der Rest funktioniert einwandfrei)

In meiner CARIMALI sind nur 2 von 3 Kontakten belegt: 1 Kontaktpaar ist nicht beschaltet / "unbenutzt": habe aber auch schon mit dem Gedanken gespielt, mit diesem einen Kontaktpaar ein Schütz anzusteuern (wäre preiswerter - aber wohl auch lauter....)

