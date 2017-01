Festwasseranschluss und Enthärter

Liebe Kaffeegemeinde,



mit meiner absoluten Board-Premiere (habe tatsächlich noch nie in einem Forum etwas geschrieben) wende auch ich mich hoffnungsvoll an Euch und habe durchaus ähnliche Fragen.



Vielleicht einige Worte vorab zu mir / zur Einordnung:

Im Sommer 2008 hat sich der Wunsch entwickelt, meine betagte La Pavoni (die mit der Crema-Membran) mit Fif-Mühle zu ersetzen.

Im Herbst habe ich eine gebrauchte Rossi RR45 gekauft und zwischenzeitlich mit neuen Mahlscheiben und dem famosen Mahlkranzumbau bestückt.

Dann kam die sog. Kaffee-Netz-Phase - wochenlanges Studium, lesen, lernen, verstehen - und im Internet geklickt, was die Leitung hergibt...

Im Januar habe ich dann meine Traummaschine - eine Rancilio S26 - von einem Boardi erworben. Was soll ich sagen, ich bin begeistert! Und zwar vollkommen!!! Und es macht einen Riesenspaß!!!!!



An dieser Stelle sei auch einmal mehr das Loblied auf dieses Forum angestimmt - ohne die vielen Tips, Links und Anregungen, Diskussionen, Bewertungen, Übersichten und beinahe wissenschafltichen Abhandlungen von den Mitgliedern hätte ich mir kaum diese Ausrüstung angeschafft; die Faszination für das Thema "Kaffee" ist wirklich ansteckend!





Nun aber zu meinem eigentlichen Anliegen / meinen Fragen (und auch ich hoffe keinen Thread übersehen zu haben, in welchem ähnliche Fragen bereits ausführlich behandelt wurden):



Ich habe einen neuen 8-Liter-Ionentauscher vor der Maschine installiert und möchte nun noch eine Art Verschneideventil einbauen (wir haben lt. Wasserwerke >21° dH). Da ich trotz intensiver Suche keine (geeignete) Verschneidearmatur gefunden habe, dachte ich an ein Nadelventil o.ä. um wiederum Leitungswasser einzuspeisen. Vielleicht hat jemand einen guten Tip bzw. Bezugsquelle - oder kennt gar ein (bezahlbares und sinnvoll dimensioniertes) Verschneideventil bzw. hat eine vergleichbare Lösung selbst gebaut...



Das Wasser aus dem Ionentauscher schmeckte zu Beginn gräßlich (deutlicher Eigengeschmack, so bisschen nach Plastik) und hatte auch eine leichte Färbung. Ich habe gut 10 große Eimer langsam aus dem unteren Entlüftungsschlauch vollaufen lassen, dann war´s halbwegs okay. Auch bin ich etwas verwirrt, ob man nun vor Inbetriebnahme regenerieren soll/muss (oder gar zweimal) oder ob einfaches durchspülen ausreicht...



Ich habe bisher nur einen Karbonathärtetest gemacht, der ist ja nun nicht sonderlich aussagefähig (Leitungswasser 14° kH vs. Ionentauscher 11° kH). Hätte ich besser erstmal gründlicher im Kaffee-Netz gelesen... Daher werde ich auch die Gesamthärte sowie den ph-Wert ermitteln. Für´s Testen zapfe ich über den "Regenerationsschlauch" vom Ionentauscher ein wenig Wasser ab - weil ich dachte, wenn das Wasser erstmal in der Maschine erhitzt wird, dann fällt der Kesselstein ja aus und das Messergebnis wäre verfälscht. Oder wäre das vernachlässigbar? Wo entnehmt Ihr denn Wasser für einen

Wassertest?



Habe bei mir kurzerhand einen Deckendurchbruch von der Küche in den Keller gemacht, Wasser kommt jetzt von der ungenutzten Sauna-Dusche über eine Rollenkupferleitung mit Hermetoverbindungen (ca. 2 Meter), am Anschluss im Keller ist ein Kugelhahn und vor´m Ionentauscher noch ein Absperrhahn. Der Abwasserschlauch geht auch direkt in den Keller und läuft da in den Ablauf eben dieser Sauna-Dusche (also ein "offenes System", aber immerhin drei Meter Gefälle - werde evtl. einfach einen Eimer in die Duschwanne stellen, dann sinkt´s Kaffeemehl nach unten und der Eimer kann einfach überlaufen). Alles ganz gut, wie ich finde - aber gibt´s denn sowas wie eine "idealtypische" Installation - also z.B. ab Wasseranschlussrohr --> Kugelhahn, Anschlussrohr, Absperrhahn, Wasserzähler, Ionentauscher, Druckminderer, Verschneideventil, Maschine? Was ist denn da notwendig, was sinnvoll und was "nice to have" ???





Vielleicht hat jemand einen Rat für mich, da wäre ich ganz furchtbar dankbar! Herzliche Grüße, Oli