hallo,ich musste hier nun doch meine präferierte sorte angeben.aber erst mal die schon empfohlenen beschreiben:valrona - mag ich nicht (zu grob, zu vel rot = zu viele nicht durchfermentierte bohnen)zotter war mal gut - haben in den letzten 10 jahren extrem abgegebencaotina surfin, nesquik, kannst vergessen - 1. gesüsst, 2. grossindustrieprodukt ausschl. forasterobohnen.365 von kölbener, ist gut, errinert an michel cluiziel oder jean paul hévin aber kommt nicht an patrick roger heran (alle paris)gentile von hochstrasser hatte ich noch nie, (naja wer weiss? muss ich mal anschaun)fauchon find ich gutes mittelmass, auch ein massenprodukt in nobelhosen (viel rot, viel forastero)die beckscocoa especial hört sich gut an - muss ich auch mal verkostenCadbury und 1848 schokotafel, massenprodukt ohne charm sehr grobaromatischherje, und dann der typ mit dem roh-kakao, vegan und gesund - dann kocht hier doch auch gleich rohkaffee ;-)das zubereiten von bestimmten lebensmitteln machen wir auch um bestimmte stoffe zu reduzieren oder loszuwerden. diese rohkostveganer dürfen gerne weiter machen in ihrem glauben, ich halte jedoch wenig/nix davon.meine empfehlung: felchlin cacaopulver (den besten, einfach erhältlichen, den ich kenne.)dazu für den fettanteil, wildcriollo couverture 60h bolivien von felchlin.als genusstafel gefällt mir die gleiche von reichmuth sogar noch einen ticken bessergruss