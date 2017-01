Frankfurt - Coffeeshops & caffebars

Ähnlich wie das t's in Bockenheim. Da war vorher auch ein Frazer, das übrigens damals mitunter auch von Justin Thomas, dem deutschen Barista-Meister von 2003, betrieben wurde, mit einer 3-gruppigen Zocco. Das ist wie Perlen vor sie Säue. Die machen einen auf Spezialitätentee.



Als Kaffee schenken die aber Segafredo aus. Und der Espresso kostet 2,20. Hier trifft wieder einmal die These zu: Je teurer, desto schlechter mit absolutem Negativ-Highlight: Dallmayr in München mit 2,50€ pro Espresso.



Was für eine Verschwendung!



Ja, der ist da hin gezogen. Der will für eine Silvia mit Rocky 999€. Ich habe im Zuge meiner Restuaration angefragt wegen ein paar Ersatzteilen (u.A. ST-Dichtung etc.), habe aber keine Antwort bekommen. Meiner Mazzer-Scheiben habe ich mir daraufhin anderweitig besorgt.

Immerhin kann man mit dem Besitzer gepflegt über Maschinen, Mühlen etc. philosophieren.



Ich bin nicht so überzeugt von denen. Vor allem am Kornmarkt (?) bekommt man eine lustlos, dilettantisch und eilig zusammengebraute Plörre. Was die Röstungen angeht, ist der Bahia Santos mit das Grauenvollste, was ich je hatte* - war vielleicht aber auch eine Montagsröstung. Der Siciliana ist aber ganz brauchbar.



*EDIT: Ok, die Starbucks Röstungen schießen den Vogel ab. Da kann man gleich Kohle brühen. Davon bekommt man nur Durchfall (man verzeihe mir diese Formulierung, ist aber so). Immerhin kriegen die eine ganz eigene unverwechselbare Note hin.

Klicke in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.