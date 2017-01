Hallo,

bin oft auf der Suche nach neuen Kaffee-Tipps in und um Freiburg. Bin vor Kurzem in Freiburg auf den sog. BIOSK gestossen. Ein toll umgebauter Kiosk in Nähe der alten Stadthalle (Schwarzwaldstr./ Ecke Möslestr.). Dort steht eine tolle 3-gruppige Faema E91 incl. einer Mazzer Super Jolly Automatic. Die beiden Jungs im Laden zaubern einen wirklich guten Kaffee. Der Kaffee ist BioFairTrade und heisst Gayo-Mountain (100% Arabica Bohne) und kommt von der Firma Joliente. Mein Espresso dort war stark, aromatisch und sehr schmackhaft, mit einer ordentlichen Crema! Neuer Geheimtipp in Freiburg- vorbeischauen lohnt sich!

Klicke in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.