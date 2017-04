AW: TIPP: Versand von Espressomaschinen bei frostigen Temperaturen, Wasser im Boiler



Hallo,

Nachdem ich diesen Thread gefunden habe und ich leider nicht wirklich schlauer geworden bin hänge ich mich jetzt mal hier dran...

Ich ziehe in ein paar Tagen nach Melbourne, doe Möbelpacker kommen und packen auch meine BFC Ela in einen 20 Fuss Container der dann in Bremerhafen aufs Schiff geht.

Also wird sie länger dem Frost ausgesetzt sein und da ich keinen Schaden riskieren will möchte ich sie entsprechend vorbereiten.

Was muss ich jetzt amchen?

Den Boiler leeren, den HX auch, auch die Rohre???

Kann mir jemand genauer erklären wie ich die Zweikreismaschine entwåssern kann?

Bin dankbar für eure Tips,

Gruss

Günther

