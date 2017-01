Da sage ich mal frech voraus, dass daraus nichts wird. Für dieses Urteil muss ich auch die Maschine nicht ausprobieren, das sagt mir der normale Menschenverstand und die Erfahrung mit Thermoblockmaschinen. Eine E61 ist einfach zu massiv, um diesen Wert zu erreichen.

Ich persönlich würde in dieser Preisklasse (wo es genug Alternativen gibt) auch nichts von einem Hersteller kaufen, der soviel Elektronikschrott in die Wertstoffhöfe der Welt pumpt. Ich mag an klassischen Espressmaschinen das Gefühl gerne, dass man sie auch nach Jahrzehnten mit einer simplen Restauration wieder in Gang bekommt.

