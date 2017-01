Die Größe ist in der Tat eine Sache...

Das Galaxy Tab bzw. sein Nachfolger haben 7 statt 10" Bilddiagonale.

Ich hatte es ein paar mal in Händen, mir persönlich sagt diese Größe mehr zu.

Die gängigen Inhalte lassen sich auf 7" ähnlich bis gleich gut wie bei 10" ablesen, das Gerät ist aber deutlich kleiner und so steigt die Bereitschaft es auch mal mitzunehmen deutlich.

