Du kannst ja erst mal im Vogelbr�u den Feierabenddurst stillen, dann in 5 min. zur Kaffee-R�stbar r�berlatschen (Baumeisterstr. Achtung, macht abends zu), dort ein paar Sachen probieren und ein, zwei T�ten Bohnen mitnehmen, dann in weiteren 5 min. ins Milano (Marienstr.), dann in 10 Min. wieder zur�ck ins Vogel oder ins Kap schlendern. Wenn das Milano so gut ist wie ich es in Erinnerung habe und die R�stbar offen hat, brauchst Du an dem Abend definitiv kein Koffein mehr und kannst Dich ganz aufs Bier konzentrieren