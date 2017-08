Kaufberatung für mein Trinkprofil

bz10 willkürlich 1000€, mein link oben - genauso willkürlich 1150€.Dann rechne noch mal..Den Blödsinn mit dem zweiten Kessel kann ich echt nicht mehr lesen. Wie ist denn die Isolierung in der BZ10 so? Ah - kurze google Bildersuche - GAR NICHT. Nice one. Und nun glaubst du also erzählen zu müssen, dass die Brewtus wegen des Energieverbrauchs (der AB WERK ISOLIERTEN BOILER) (oder warum noch mal?) unbedingt nen Kessel mehr heizt? Für Puristen kann man in der Tat den Dampfkessel abschalten. Das "Feature" haben sie aber wohl integriert, weil es nicht mehr als nen Schalter kostet..Dale.