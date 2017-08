Kaufberatung, ...ja gibt es bereits viele Beiträge dazu

"Ihr" weiss ich nicht.

Ich halte alle 3 ebenbürdig. Auch von der Verarbeitung. ECM kostet am meisten, hat aber einen Edelstahl-Kessel (wurde ja bereits angemerkt). Innen sind in der Regel Standard-Komponenten verbaut.



Ich hatte mal eine Mitica und eine ECM Technika IV nebeneinander auf dem Tisch stehen. Gab abgesehen vom leicht unterschiedlichen Design kein Unterschied.

Kauf was Dir gefällt.

