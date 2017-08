Lelit PL41 Plus - kein Wasser aus der Brühgruppe

Diskutiere Lelit PL41 Plus - kein Wasser aus der Brühgruppe im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ein Problem mit der PL41 Plus: Sporadisch, also alle paar Tage, passiert es, dass beim Bezugstarten die Pumpe zwar läuft, aber...