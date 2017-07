Magister ES 60 am Tank?

Diskutiere Magister ES 60 am Tank? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hi zusammen, ganz kurze Frage: lässt sich eine Magister ES 60 am Tank betreiben oder braucht sie auf jeden Fall Leitungsdruck? Viele Grüße