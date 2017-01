* Nachheizstart : Wo kann ich diesen Wert einstellen? Ich vermute am Pressostat!?:?: Bitte kurze Info!



* Bezugszeit: Im Augenblick rauscht ein Espresso in 3-4sec. durch. Wo stelle ich diesen Punkt nach? Nur an der Rotapumpe !?



*Gibt es eine Möglichkeit den Brühdruck an den Gruppen links und rechts unterschiedlich einzustellen? für Espresso und Cappucino?

